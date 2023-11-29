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Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

Berfin Kıraç, Mücahit Türetken, Kaan Bozdoğan, Fatih Çağlar Demirbaş, Metin Tokgöz  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'a ulaştı

İstanbul

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Etkisini arttıran yağmur nedeniyle Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Balaban ve Necip Fazıl bulvarları ile Albayrak Caddesi'nde su birikintileri oluştu, araçlar kontrollü şekilde ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor. Maslak ile Hasdal arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi.

Hadımköy yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu çift yönlü devam ederken, D-100 Haramidere kavşağı ile TEM Otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Toplu taşıma durak ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Öte yandan, akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular zor anlar yaşadı.

Kuvvetli yağış sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehirde etkili olan fırtınanın gücünü kaybettiği, kuvvetli yağışın Avrupa ve Anadolu yakalarında devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca en fazla yağışın düştüğü ilçe ve bölgelere de yer verildi.

Ölçümlere göre şu ana kadar metrekareye Sarıyer'de 76 milimetre, Şişli'de 71,2 milimetre, Beylikdüzü'nde 60,2 milimetre, Çatalca'da 59,9 milimetre, Güngören'de 59,8 milimetre, Arnavutköy'de 57,3 milimetre ve Beykoz'da 55,2 milimetre yağış düştü.

Arnavutköy Terkos Barajı bölgesi metrekareye 29,2 milimetre, Pendik Ömerli Barajı ise metrekareye 16 milimetre yağış aldı.

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