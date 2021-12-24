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Milli Beka Hareketi'nden İBB'ye protesto

Halil Demir   | 24.12.2021
Milli Beka Hareketi'nden İBB'ye protesto

İstanbul

Milli Beka Hareketi üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB), terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişiyi işe aldığı iddiasıyla protesto etti.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan grup adına konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden bu yana kadro fazlası olduğu gerekçesiyle 13 bin 312 kişiyi işten çıkardığını, 44 bin 995 kişiyi işe aldığını söyledi.

Şahin, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, İBB bünyesinde işe alınan 557 kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olmasının anlaşılmasıdır. Bu kişiler, Türkiye'nin en büyük ve önemli belediyesi olan İBB'de önemli görevlere getirilmişlerdir. Anlaşılan İBB, Kandil'in kontrolüne girmiştir. Kahrolsun PKK diyenleri işten atan, var olsun PKK diyenleri işe alan Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz." diye konuştu.

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