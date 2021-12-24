Dolar
11.93
Euro
13.51
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,097.40
BTC/USDT
51,112.00
BIST 100
1,864.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı
logo
Gündem

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan olumsuz hava nedeniyle bazı evler kar birikintilerinin altında kaldı.

Sabri Yıldırım   | 24.12.2021
Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Kentte 5 gün boyunca aralıklarla devam eden kar, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Yukarıyungalı köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatlar kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Kar yağışının bereket olduğunu belirten Hasan Özçelik, bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Özçelik, "Özellikle köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birçok evler kar altında kaldı. Sağ olsun devletimiz ana yolumuzu sürekli açık bırakıyor. Yaklaşık 6 ay kar altında yaşamımızı sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Yöndem de evinin pencere kısmına kadar kar birikintisi oluştuğunu belirterek, "Sabah kapılarımızın önünü temizliyoruz akşam yine kar yağıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı
Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde Kovid-19 aşısı kuyruğu
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı

Benzer haberler

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede

Buzlanma ihtimali olan yollarda ani manevra kaza getirebilir

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Frig Vadisi'nde sıfırın altında 16 derecede balon uçuşu

Frig Vadisi'nde sıfırın altında 16 derecede balon uçuşu
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı