Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleştiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığımız tarafından verilmekte olan Milli Anadolu Kartalı-2023/1 (AE-23/1) Eğitimi, 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı unsurlar, yapılan planlamalara uygun olarak 8 farklı üsten eş zamanlı kalkarak oluşturdukları paket görev kuvveti ile eğitime katıldı."
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Konya’da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığımız tarafından verilmekte olan Millî Anadolu Kartalı-2023/1 (AE-23/1) Eğitimi, 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleşiyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2023
Katılımcı… pic.twitter.com/YwMUBvm52W