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Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sebiha Arslan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

Muğla

Ukrayna'dan Mersin'e yük götüren Belize bayraklı "Happy Aras" isimli yük gemisi Murdala Koyu yakınlarında arızalanarak karaya oturdu.

Mürettebatın Datça Liman Başkanlığından yardım istemesi üzerine bölgeye tedbir amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Geminin yakıtı ile yükünün tahliyesi için çalışma başlatıldı. Gemide, 12 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

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Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

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