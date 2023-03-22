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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da sel mağdurlarının taleplerinin alınması için iletişim çadırı kuruldu

Şanlıurfa'da sel nedeniyle mağdur olanların taleplerinin alınması amacıyla iletişim çadırı oluşturuldu.

Rauf Maltaş  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Şanlıurfa'da sel mağdurlarının taleplerinin alınması için iletişim çadırı kuruldu

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta meydana gelen selin ardından kentteki tahribatın izlerini silmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde belediye tarafından iletişim çadırı kuruldu. Çadırda sel nedeniyle mağdur olanların talepleri alınıyor.

Görevliler tarafından alınan talepler, ilgili birimlere aktarılarak sorunların çözülmesine çalışılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çadırı ziyaret ederek verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.


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