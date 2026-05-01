Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de, 19 Ocak 2021 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye'ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yürürlük süresinin 24 Mart 2026'dan geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin olarak Nota teatisi yoluyla imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Mogadişu'da 1 Nisan 2026'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkinlerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.