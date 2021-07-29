Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Muğla
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi çalışma yürütüyor.
Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.