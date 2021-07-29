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Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Ali Ballı   | 29.07.2021
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi çalışma yürütüyor.

Güvenlik güçleri yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine zaman zaman megafondan vatandaşların evlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu. Fenalaşan yaşlı bir kadın ise jandarma aracıyla yakındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü.

Deniz yoluyla güvenli alanlara tahliye edilen otel müşterileri ise servis araçlarıyla başka otellere götürüldü.



Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

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