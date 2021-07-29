Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 29.07.2021
Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ile hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Kamdiş ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandığını, sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtmişti.

Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden haber alınamadığını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor
ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama

Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı 'Kolombiyalı paralı askerler' sektörünü tartışmaya açtı

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı 'Kolombiyalı paralı askerler' sektörünü tartışmaya açtı
Türkiye 'modern zamanların köleliği' insan ticaretiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

Türkiye 'modern zamanların köleliği' insan ticaretiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor
Pakistan Başbakanı Han: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

Pakistan Başbakanı Han: ABD Afganistan'da işleri berbat etti