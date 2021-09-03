Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,830.71
ETH/USDT
3,959.90
BTC/USDT
50,445.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Enternasyonal Fuarı Açılış Töreni”nde konuşuyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde son antrenmanını Victoria Stadı'nda yapıyor.
logo
Gündem

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç, Volkan Yıldız   | 03.09.2021
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor

Benzer haberler

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da anıt mezar kazılarında İslamiyet öncesi Türklere ait izler bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor

Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor