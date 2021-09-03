Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,830.71
ETH/USDT
3,959.90
BTC/USDT
50,445.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Enternasyonal Fuarı Açılış Töreni”nde konuşuyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde son antrenmanını Victoria Stadı'nda yapıyor.
logo
Gündem

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.09.2021
Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı Fotoğraf: Salim Taş - Anadolu Ajansı

Ankara

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Samandağ bölgesindeki Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, an itibarıyla Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını vurguladı.


Karaismailoğlu, bölgede tespit edilen küçük parçaların deniz unsurlarıyla toplanmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Samandağ sahilinde dün görülen, denizde toplanması mümkün olmayan partiküller, Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacak. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Samandağ'da 4 deniz aracı kirliliğe müdahale ediyor

Karaismailoğlu, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanlarıyla Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini vurguladı.

Müdahale ekipmanları İskenderun'da konuşlandırıldı

Tekirdağ'da bulunan Ulusal Acil Müdahale Merkezinden 13 tır ile 11 konteyner ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanlarının İskenderun Limanı'na konuşlandırıldığını belirten Karaismailoğlu, deniz unsurlarınca kirlilik tespit edilmesi halinde bu malzemelerden de yararlanılacağını kaydetti.

Ortalama 230 metreküplük kirlilik olabileceği değerlendiriliyor

Suriye sınırında bulunan Baniyas ilindeki Elektrik Santrali'nden sızan fuel-oil miktarıyla ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu bununla ilgili net bilgi bulunmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğünce analiz edildiğini belirterek Suriye, KKTC ve Türkiye deniz alanlarını kapsayan yaklaşık 800-1000 kilometrekarelik alanda parçalanmış yüzen ortalama 230 metreküplük bir kirliliğin olabileceğinin değerlendirildiğini vurguladı.

Denizdeki kirliliğin buharlaşma ve çökme sonucu gittikçe azaldığını ifade eden Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Ulaşan veriler kapsamında analizler yapılmaya devam edecektir. Coğrafyamızın petrol ve türevleri bakımından oldukça zengin olması ve bu petrolün arz-talebe bağlı sürekli sularımızda hareket halinde olması karşı karşıya kaldığımız riskleri de gözler önüne sermekte. Bakanlık olarak bu risklerin farkında olarak böylesi acil durumlara teknik ve operasyonel olarak hazırlıklı olmak amacıyla her türlü tedbiri uzun yıllardır almaktayız. Bölgede denizde bir kirlilik tespit edilmesi halinde ivedilikle müdahale edilecektir. İstanbul Boğazı'ndan, 2020'de fuel-oil ile birlikte 78 milyon ton daha da kirletici bir petrol türevi olan ham petrol geçti ve toplam geçen tehlikeli yük miktarı yaklaşık 140 milyon tondur. Özellikle son 10 yıldır, Türk boğazlarımızdaki bu riski bertaraf etmek için ciddi yatırımlar yapılmış olup, Bakanlığımız bu imkanları Doğu Akdeniz için seferber etmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor

Benzer haberler

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı

Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ sahilindeki kirliliğe ilişkin açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz

Türkiye ile Maldivler arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza
Bakan Karaismailoğlu: Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik

Bakan Karaismailoğlu: Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik