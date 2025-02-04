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MGK Genel Sekreterliği'ne, AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı.

Semih Erdoğdu  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
MGK Genel Sekreterliği'ne, AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Ankara

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş getirildi.

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanan Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği yaptı.

Memiş, 11 Ağustos 2023'ten beri AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babası.

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