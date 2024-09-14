Mevlit Kandili idrak edildi
Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.
İstanbul
İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.
Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kariye ile Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere kentteki camilerde program düzenlendi.
Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.
Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu.
Sultanahmet Camii'ndeki mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.
Kariye Camisi'nde yapılan mevlit programında dua edilip, yatsı namazı kılındı.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.
Mersin
Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hatay
Hatay’da Mevlit Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi. Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara Türkiye Kızılay Derneği yetkilileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kayseri
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program yapıldı.
Kayseri Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Duaların edildiği programda, Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz vaaz verdi.
Cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ikram edildi.
Erzurum
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ağrı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.
Ardahan
Ardahan'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Merkez, Serhat Ulu ve Dervişbey camilerine gelenler namaz kıldı, dua etti.
Erzincan
Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılarak dua etti.
Vatandaşlardan bazılarının yoğunluk ve sıcak hava nedeniyle cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.
İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.
Tunceli
Tunceli'de de camilerde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışlarında gül suyu ve kandil simidi ikram edildi.
Çemişgezek ilçesindeki Kale Camisi'nde de program yapıldı.
Sakarya
Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.
Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.
Programda katılan İl Müftüsü Mehmet Aşık’ta burada sohbet verdi, dua etti.
Karabük
Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.
Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.
Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.
Bartın
Bartın'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Şadırvan Camisi'ne gelen cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.
Kocaeli
Kocaeli'de il genelindeki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.
İzmit ilçesinde simge camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Kentin en büyük ibadethanelerinden olan Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.
Düzce
Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Merkez Büyük Cami'ye akşam ezanının ardından gelenler namaz kılarak dua etti.
Çıkışta vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Edirne
Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere camilerde kandil programları yapıldı.
Eski Cami'deki kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında kandil gecelerinin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde vatandaşlar ellerini dua için açtı.
Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisine gelenler namaz kıldı, dua etti.
Gaziantep
Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki program yoğun katılım oldu.
Bazı vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.
"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.
Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Abdulhamithan Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.
Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.
Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.
Malatya
Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
İl Müftüsü Ramazan Dolu, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Milli Türk Talebe Birliği camiye gelenlere ikramda bulundu.
Adıyaman
Adıyaman İl Müftülüğünce Samsat ilçesinde program düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.
Kandil dolayısıyla kentteki bütün camilerde dua edildi, namaz kılındı.
Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.
Kilis
Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı.
Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.
Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.