Dolar
27.25
Euro
28.84
Altın
1,903.34
ETH/USDT
1,584.50
BTC/USDT
26,183.00
BIST 100
8,326.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duygu Yener  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü şükranla idrak ediyoruz. O'nun insanlığı karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, ayrımcılıktan kardeşliğe, kötülükten iyiliğe, cehaletten ilme ulaştıran kutlu yolunda olmak duasıyla; Mevlid Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'in Türkiye aleyhindeki "Yalçınkaya" kararına tepki
MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

İstanbul'da camilerde Mevlit Kandili için temizlik çalışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı: Rabb'imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı: Rabb'imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz
TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak
TBMM'ye "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" başvurusu

TBMM'ye "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" başvurusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet