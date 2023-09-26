TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü şükranla idrak ediyoruz. O'nun insanlığı karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, ayrımcılıktan kardeşliğe, kötülükten iyiliğe, cehaletten ilme ulaştıran kutlu yolunda olmak duasıyla; Mevlid Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü şükranla idrak ediyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 26, 2023
O'nun insanlığı karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, ayrımcılıktan kardeşliğe, kötülükten iyiliğe, cehaletten ilme ulaştıran… pic.twitter.com/lPJhw014SJ