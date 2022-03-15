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Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Türkiye'nin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Sefa Şahin   | 15.03.2022
Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Perşembe saat 06.00'da genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, batı kesimlerde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olması bekleniyor.

Üç büyük kentte hava durumu

Ankara'da, perşembeden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek, bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cumadan itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, kar yağışının gelecek hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

İzmir'de, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde kar yağışı

Meteorolojiden ayrıca Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının yarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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