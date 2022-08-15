Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak uyarısı
Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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