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Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cankut Taşdan   | 15.08.2022
Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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