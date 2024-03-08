Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.