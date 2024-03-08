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Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Aykut Karadağ  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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