Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.