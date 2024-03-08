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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu

Mehmet Şah Yılmaz  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

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