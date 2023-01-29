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Meteorolojiden Bitlis, Muş ve Bingöl için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 29.01.2023
Meteorolojiden Bitlis, Muş ve Bingöl için kar uyarısı

Ankara

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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