Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,519.90
BTC/USDT
48,699.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuşuyor
logo
Gündem

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Selami Küçükoğlu   | 18.09.2021
Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

Benzer haberler

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak

Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 personel alınacağını bildirdi

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 personel alınacağını bildirdi
Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak