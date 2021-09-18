Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nin sonunda yayımlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.
Ankara
Tanju Bilgiç, MED9 Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Sözcü Bilgiç, AB'nin 9 üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) dün Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayımlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti.
Bilgiç, "Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.