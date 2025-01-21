Dolar
35.63
Euro
36.86
Altın
2,721.47
ETH/USDT
3,305.10
BTC/USDT
103,831.00
BIST 100
10,052.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi
logo
Gündem

Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Nur Candan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden gece saatlerine kadar Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı

Benzer haberler

Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Prematüre retinopatisi geçiren bebeklerde ilerleyen yaşlarda farklı göz hastalıkları oluşabiliyor

Antalya'da geçen yıl envanterlik 886 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolunun açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolunun açılışını yaptı
Babaannesinin gaz lambasıyla başlayan antika merakı mesleği oldu

Babaannesinin gaz lambasıyla başlayan antika merakı mesleği oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet