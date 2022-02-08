Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Ankara'da akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam itibarıyla görülecek yağışların genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.