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Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

İsa Toprak   | 08.02.2022
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam itibarıyla görülecek yağışların genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette olması bekleniyor.

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