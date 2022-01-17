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Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için zirai don uyarısı

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bu akşam saatleri itibarıyla zirai don uyarısı yapıldı.

İsa Toprak   | 17.01.2022
Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için zirai don uyarısı

Ankara

Meteorolojik tahmine göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün akşamdan itibaren 23 Ocak Pazar gününe kadar gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

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