Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için zirai don uyarısı
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bu akşam saatleri itibarıyla zirai don uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteorolojik tahmine göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün akşamdan itibaren 23 Ocak Pazar gününe kadar gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.