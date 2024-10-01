Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,653.74
ETH/USDT
2,629.40
BTC/USDT
63,777.00
BIST 100
9,550.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’na katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’na katılıyor
logo
Gündem

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü
Aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet riskine karşı 5 kente araç ve personel sevk edildi
AA ve Polis Akademisi yöneticileri savaş muhabirliği eğitiminin gece kampını ziyaret etti
Türkiye'nin en büyük şantiyesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor

Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet