Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,797.60
BTC/USDT
83,327.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi
"Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansı 105. yaşında
Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

88 yıllık başkent derbisinde yeni randevu bir kez daha alt ligde

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Ankaralılar bayramda park ve bahçelerde vakit geçirdi

Ankaralılar bayramda park ve bahçelerde vakit geçirdi
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Ankaralı genç, iki elle aynı anda farklı resimler yapıyor

Ankaralı genç, iki elle aynı anda farklı resimler yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet