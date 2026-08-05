İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü programı, yapay zeka, veri analizi, sensör teknolojileri ve akıllı üretim sistemlerini bir araya getiren dijital fabrika operatörleri yetiştirmeyi hedefliyor.

MES Operatörlüğü programı ile "dijital fabrika operatörleri" yetiştiriliyor İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü programı, yapay zeka, veri analizi, sensör teknolojileri ve akıllı üretim sistemlerini bir araya getiren dijital fabrika operatörleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, otomotiv, savunma sanayisi, gıda üretimi gibi birçok sektörde dijitalleşen fabrikalarda üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan MES giderek yaygınlaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

MES Operatörlüğü gibi yeni programlarla dijital üretim süreçlerini yönetecek, veriyi etkin kullanabilecek teknik insan kaynağının yetiştirildiğine dikkati çeken Özvar, "Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"2030'da ülkemizde çok sayıda MES operatörüne ihtiyaç duyulacak"

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel de yapay zekanın üretim süreçlerinde yaygınlaşmasıyla "insansız üretim" anlayışının hızla geliştiğini, bu dönüşümün merkezinde imalat yürütme sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.

Öztemel, bugün birçok işletmede MES sistemlerinin kurulmaya başlandığı, buna karşın bu sistemleri yönetecek teknik personel sayısının yeterli olmadığını belirtti.

Sanayinin en kritik ihtiyaçlarından birisinin MES operatörleri olacağını ifade eden Öztemel, "YÖK gelişmeleri önceden yakalayarak MES Operatörlüğü programını açtı. Bunu son derece önemli bir girişim olarak görüyorum. Belki 2 yıl, belki 3 yıl sonra ama 2030'a geldiğimizde ülkemizde çok sayıda MES operatörüne ihtiyaç duyulacak. Hatta belki de MES operatörü ithal ediyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MES operatörlerinin sistemi etkin biçimde kullanan ve yöneten teknik uzmanlar olacağını aktaran Öztemel, teknolojiye ilgi duyan, analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi gelişmiş öğrencilerin bu alanda daha başarılı olacağını vurguladı.

Endüstriyel otomasyon ve dijital fabrika çözümleri geliştiren MCS Grup Kurucusu Dr. Adem Kayar ise sanayide dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte MES operatörlerine ihtiyacın şimdiden hissedildiğini belirtti.

Bölümü tercih eden öğrencilerin üretimi ve üretimde kullanılan dijital teknolojileri öğreneceğini, mezun olduklarında birçok farklı sektörde rahatlıkla iş bulabileceğini dile getiren Kayar, akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla bu alandaki istihdam ihtiyacının daha da artacağını ifade etti.

Kayar, üniversite yıllarında uygulamalı eğitimlere katılmanın, staj yapmanın ve sektörle güçlü bağlar kurmanın önemine değinerek, gençlerin dijital yetkinliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.