Dolar
17.91
Euro
18.32
Altın
1,740.83
ETH/USDT
1,647.20
BTC/USDT
23,194.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. için halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Serkan Avci   | 28.07.2022
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda, zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Ayrıca, PKK'nın talimatıyla kullanılan molotofkokteyli malzemelerinin üzerinde parmak izi bulunan bazı şüphelilerin de belirlendiği çalışmalarda, terör örgütü mensuplarına ait silah, el bombası ve patlayıcılarıyla çekilen fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in ise Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

HDP İl Başkanı gözaltında

Operasyonda, HDP İl Başkanı Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Baran, Tanrıverdi, Aslan ve Bitkin'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Dron destekli operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı
Atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Doğa parkında hayvanlar buzlu kokteyl ve yağmurlama sistemiyle ferahlatılıyor

Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı

Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet