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Atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş   | 28.07.2022
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ramazan Güngör getirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 4 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

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