Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yörük ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.
Mersin
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, arama ve kurtarma köpekleri de yer alıyor.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor. Bölgede yetkililer tarafından drone ile de arama çalışması yapılıyor.
Belediye Başkanı Ünüvar, gazetecilere, Müslüme'nin bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi.
Arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini aktaran Ünüvar, "Bulunduğumuz yer, ormanlık, taşlık bir yer. Muhtemelen yola doğru gittiği tahmin ediliyor. AFAD, AKUT, jandarma, askerler, belediye personeli, arama köpekleri hepsi devrede. Dronelar havadan, ekipler ve vatandaşlarımız yerden arıyor. Ümitliyiz, inşallah Müslüme'mizi sağ salim bulacağız." diye konuştu.
"Sağ salim bulup benim yanıma getirenlere dualarım var"
Anne Selvi Yağal çocuğunun bir anda ortadan kaybolduğunu anlattı.
Müslüme'yi en son oyun oynarken gördüğünü dile getiren Yağal, "Kaybolduğunu fark edince sağa sola baktım. Bulamayınca yetkililere bilgi verdik. Çocuğumu sağ salim bulup benim yanıma getirenlere dualarım var." diye konuştu.
Abla Ayşe Yağal da kardeşinin kaybolmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Oyun oynuyordu. Bir ara geldi çay içip ekmek yedi. Sonra burada oynuyordu 5 dakika sonra kayboldu." ifadesini kullandı.
Henüz kayıp çocuktan bir ize rastlanmayan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
Dün çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, bir süre kızlarını aramış, sonuç alamayınca ilgililere haber vermişti.
Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.