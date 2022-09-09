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9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Airshow Hava Gösterisi düzenleniyor. (Gündoğdu Meydanı) Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 09.09.2022
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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