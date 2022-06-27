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Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Varol Varlık   | 27.06.2022
Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Bolu

Mengen'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla su debisinin yükselmesi sebebiyle bazı dere yatakları taştı.

Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolunun 5. kilometresinde bulunan Gelin Kayaları mevkisinde yolda kayma ve aşınma meydana geldi.

Tedbir amacıyla yol ulaşıma kapatılırken, trafik Nazırlar-1 ve Nazırlar-2 köprülerine yönlendirilmeye başlandı.

Yağışın etkisini artırdığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


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