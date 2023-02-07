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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
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Mehmetçik, Hatay'da anne ile çocuklarını enkazdan sağ kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5'inci Kolordu İstihkam Alayı'nın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, anne ile 3 çocuğunu enkazdan sağ çıkardı.

Ali Kemal Akan   | 07.02.2023
Mehmetçik, Hatay'da anne ile çocuklarını enkazdan sağ kurtardı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi tarafından Kırıkhan'da gerçekleştirilen çalışmalarda enkazdan sağ kurtarılan anne ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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