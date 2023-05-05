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"Mega Garden Park Zeytinburnu Projesi"nin temeli atıldı

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Mega Garden Park Zeytinburnu Projesi"nin temeli atıldı.

Elif Küçük  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
"Mega Garden Park Zeytinburnu Projesi"nin temeli atıldı Kaynak: Zeytinburnu Belediyesi

İstanbul

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019'dan bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile doğrudan veya dolaylı 2 bin 394 konutu dönüştürdüklerini ifade etti.

Arısoy, Kentsel Dönüşüm İmar Planı ile 2021'den itibaren geçen ayın sonuna kadar 3 bin 436 bağımsız bölümün yenilendiğini aktardı. Veliefendi Mahallesi'nde ilk kazmanın 2015'te vurulduğuna işaret eden Arısoy, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"8 yıl önce burada bir müteahhit maliklerle oturup anlaşmaya başladı. Ancak Ocak 2016'da bina yıkılmış, riskli yapılar yıkılmaya başlamış. Daha sonra müteahhit ve malikler arasında hak dağıtımlarıyla ilgili pürüz çıkınca maalesef bütün çalışma durmuş. Biz de belediye olarak Zeytinburnu'nda, 'Veliefendi Kentsel Dönüşüm Mağdurları' diye bir grup oluşturduk. 2019'da bu konuyu ele aldık. Bu bölgenin rezerv alana alınması kabul edildikten sonra meseleyi derinlemesine ele aldık. Maliklerle konuşarak mutabakatlarını aldık. Ağustos 2020'de bunu tamamlayabildik. 24 Nisan 2023'te ruhsatını verdik."

Ömer Arısoy, bugün temelini attıkları projede 288 dairenin yer aldığını ve teslimlerinin uzun sürmeyeceğini belirterek, "Bugün itibarıyla 146 komşumuz kira yardım alıyor. Kira yardımı alamayan komşularımız var. Hepsinin ayrı ayrı sebepleri var. Onları da çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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