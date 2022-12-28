Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza
Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.