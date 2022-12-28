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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul   | 28.12.2022
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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