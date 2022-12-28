Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle trafik ekipleri tedbir aldı.
Düzce
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
Yol üzerinde tedbir alan trafik polisi ekipleri, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.