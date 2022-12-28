Osmaniye’de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Osmaniye'de sahibinin elinden kaçan köpeğin, bir çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye
Karaçay Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan A.H.G. (14), sahibinin elinden kaçan bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpek sahiplerinin uğraşları sonucu kurtarılan çocuk, bacağından yaralandı.
Yaralı çocuk ailesi tarafından hastaneye götürerek tedavisi yaptırıldı.
Ailenin köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde köpeğin çocuğa saldırması yer alıyor.