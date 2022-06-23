Marmaris'te yangınla mücadele havadan görüntülendi
Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi.
Antalya
Hisarönü Mahallesi'nde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- Bakan Soylu: Marmaris'teki yangının çıkışıyla ilgili bir kimliğimiz var, ilk kez 10 ton su atabilen Chinook kullanılıyor
- Marmaris’teki yangın söndürme hava araçlarının yoğun mesaisi devam ediyor
- MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği
Ekiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangını, AA ekibinin de yer aldığı gazeteciler tarafından polis helikopteri ile havadan kaydedildi.
Yangının verdiği zararın büyüklüğü gözler önüne serilen görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkisi arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.
Görüntülerde, helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki alevlerle mücadelesi dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.