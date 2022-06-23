Bakan Soylu: Marmaris'teki yangının çıkışıyla ilgili bir kimliğimiz var, ilk kez 10 ton su atabilen Chinook kullanılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 274 kişinin tahliye edildiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Soylu da ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 ton su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını söyledi.
Muğla
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.
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Bakan Vahit Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili, sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.
⏱️ 10:00— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 23, 2022
📍Marmaris, Bördübet
Tek seferde 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter ile yangına böyle müdahale edildi https://t.co/uDeLBItudn pic.twitter.com/K8Uo3Qsz2f
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.