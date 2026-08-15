Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

-Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada yangın ihbarının ardından 10 dakika içerisinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hava araçlarıyla müdahaleye başlandığını söyledi.

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Yangın çıkan arazinin çok dik olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla alevlere ağırlıkla havadan ve denizden müdahale edildi. Ancak karadan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter, toplam 82 kara unsuruyla müdahale edildi. Müdahale sırasında Milli Savunma Bakanlığımız, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan da çıkarma gemileri ve helikopterlerden faydalandık. Çıkarma gemilerimiz arazözlerimiz ve yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca sahil güvenlik botları personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor ve büyük su topu atan gemilerle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.”

Akbıyık, afet planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumların da koordineli şekilde söndürme çalışmasına destek verdiğini anlattı.

Yangının üç kısmında enerjisinin düştüğünü, bir kısmında devam ettiğini belirten Akbıyık, "Şu anda gece görüşlü 3 helikopterimiz çalışıyor. Bu noktayı da inşallah hava araçlarımızla kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var. Arazi çok dik, bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurumlarımızın unsurlarını kullanarak inşallah yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Orman yangınına çıkarma gemileriyle arazöz sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi paylaştı.

Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerin cansiperane mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor.

Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek, gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz. Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

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Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ile yangın işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kastamonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Mersin

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter yönlendirildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 100 personelle havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sındırgı

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.