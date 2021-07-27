Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,359.55
Altın
1,800.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ali Rıza Akkır   | 27.07.2021
Marmaris açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ortaca'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi
ABD'de 'günlük Kovid-19 vaka sayılarının 200 binlere çıkabileceği' uyarısı yapıldı
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Marmaris açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İstanbul'da 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk devam ediyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk devam ediyor
Muğla Akyaka'daki Orta Çağ'dan kalma kale surları gün yüzüne çıkarılıyor

Muğla Akyaka'daki Orta Çağ'dan kalma kale surları gün yüzüne çıkarılıyor