Adana'daki orman yangınında 2 sansar yavrusunu orman işçileri kurtardı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bazı orman işçileri, alevlerin arasında mahsur kalan 2 sansar yavrusunu kurtardı.
Adana
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gökbuket mevkisinde bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangına müdahale eden bazı orman işçileri, alevlerin arasında mahsur kalan 2 sansar yavrusunu kurtardı. Ekipler, yavrulara su verdi.
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