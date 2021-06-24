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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 24.06.2021
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul ve Kocaeli dışında sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


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