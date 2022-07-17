Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
İstanbul
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.