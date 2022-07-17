Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.68
ETH/USDT
1,348.60
BTC/USDT
21,054.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 17.07.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine bildirildi.

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki
Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı

MSB düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi