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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Mesut Karaduman   | 06.03.2022
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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