Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.