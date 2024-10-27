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Dünya

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 85'e yükseldi, fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişi de yerinden oldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti

Ankara

Manila Times gazetesinde yer alan habere göre, Sivil Savunma Bürosundan (OCD) yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı yağış gibi doğal afetler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

OCD'nin açıklamasında, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) ise fırtına nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıkladı.

Fırtına nedeniyle 27 binden fazla evin hasar gördüğünü duyuran NDRRMC, ayrıca 520 yol ve 84 köprünün de selden etkilendiğini belirtti.

Yetkililer, tarım arazilerinin ve altyapının da fırtına nedeniyle ciddi hasar aldığını tahmin ediyor.

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