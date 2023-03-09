Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.