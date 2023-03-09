Dolar
18.95
Euro
19.99
Altın
1,813.82
ETH/USDT
1,538.10
BTC/USDT
21,694.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'

Benzer haberler

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'

'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği

Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet