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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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